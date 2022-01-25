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Новости 19:49

Смольный перевел на удаленку организации дополнительного образования

фото ЗакС политика Смольный перевел на удаленку организации дополнительного образования

Из-за стремительного роста заболеваемости петербуржцев коронавирусом губернатор Александр Беглов утвердил новые правила работы для организаций дополнительного образования - как частных, так и государственных. С 28 января по 13 февраля их деятельность должна будет осуществляться в дистанционном формате.

В этот же период времени нельзя будет очно проводить занятия в различных секциях, студиях и кружках. Кроме того, несовершеннолетним запрещено посещать любые физкультурные и спортивные мероприятия, бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы и иные учреждения, в которых проводятся публичные мероприятия.

Действие остальных, уже привычных петербуржцам пунктов "антиковидного" постановления №121 Беглов продлил до конца марта. 

Отметим, что накануне петербургские чиновники сообщили об удвоении числа случаев коронавируса среди несовершеннолетних за неделю.


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