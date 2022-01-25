В Петербурге выявили уже 2637 случаев инфицирования штаммом "омикрон"

Петербургское управление Роспотребнадзора обнародовало свежайшие статистические данные, согласно которым в городе зафиксировано 2637 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". В числе новых заболевших оказались люди, пересекшие за последнее время российскую границу: 12 туристов-иностранцев, 20 вернувшихся россиян-путешественников и 42 студента.

Отметим, что 25 января распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина в России отменили обязательный карантин для прибывающих из ЮАР, где впервые был обнаружен "омикрон", сопредельных стран и Гонконга.

В Петербурге, тем временем, вводят новые противоэпидемические ограничения. Заболеваемость в городе, как и по всей стране, почти с каждым днем обновляет антирекорд с начала пандемии, длящейся почти два года.