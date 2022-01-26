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Новости 11:07

Петербургский депутат предложил Минкульту подумать о правилах размещения граффити

фото ЗакС политика Петербургский депутат предложил Минкульту подумать о правилах размещения граффити

Депутат Заксобрания Петербурга от "Единой России" Павел Крупник обратился к главе Министерства культуры Ольге Любимовой с предложением разработать единые правила размещения объектов уличного искусства в российских городах России, которые бы позволили справиться с засильем нелегальных граффити.

"Мы хотим не только установить санкции за вандализм, но и дать уличным художникам понятные и доступные правила творчества", — приводит RT выдержку из письма единоросса.

По мнению Крупника, отдельные граффити представляют собой шедевры уличного искусства, которые высоко ценят горожане и которые не портят облик города. Конкретизированных правил по согласованию рисунков в стране не установлено, поэтому парламентарий предлагает Любимовой подумать над коллективным решением проблемы.


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