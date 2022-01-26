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Новости 11:09

Повелий пообещал сделать выводы из опыта зимней уборки

фото ЗакС политика Повелий пообещал сделать выводы из опыта зимней уборки

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий, ответственный за жилищно-коммунальное хозяйство, 26 января пришел на заседание ЗакСа, чтобы выступить перед депутатами.

- Я не удовлетворен качеством уборки города в зимний период, - заявил чиновник в начале своего доклада.

Он заверил парламентский корпус, что из опыта борьбы со снегом этой зимой будут сделаны выводы.

Повелий отметил, что город пережил пять циклонов, а также "серьезные температурные качели". Температура то падала, то резко поднималась, и из-за этого на улицах появлялся гололед, рассказал чиновник.

Напомним, Повелий вступил в должность вице-губернатора, ответственного за вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в конце октября. До этого он возглавлял Колпинский район города. Перед своим назначением на должность заместителя главы города, чиновник заявил депутатам, что Петербург готов к зиме и что город должен готовиться к каждой зиме как к аномальной.

Сергей Еремеев


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