Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов

Совет Федерации принял закон, предполагающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.

Пожизненный срок будет применяться к преступникам, совершившим преступление против половой неприкосновенности ребёнка (младше 18 лет) повторно, а также в отношении педофилов, которые совершили данное правонарушение впервые, но против нескольких детей.

На данный момент пожизненное дают за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности детей до 14 лет.

Напомним, о педофилах и наказании для них вспомнили после жуткого убийства 5-летней девочки в Костроме. Расправе предшествовало сексуальное насилие. По данному делу подозреваемыми проходят двое мужчин, которых задержали оперативно - в день совершения преступления. Один из них ранее уже был судим за педофилию: его срок истёк в 2021 году, он пребывал под административным надзором.

После этого многие политики, в том числе председатель Конституционного суда, заговорили об отмене моратория на смертную казнь.