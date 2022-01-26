Дмитриев и Ходосок будут отвечать в ЗакСе за борьбу с нелегальными свалками

Парламент Петербурга 26 января решил направить депутатов Дмитрия Дмитриева (КПРФ) и Александра Ходоска ("Единая Россия") в межведомственную комиссию по противодействию организации несанкционированных свалок на территории города.

За работу комиссии отвечают чиновники комитета по природопользованию. В ее состав входят представители органов исполнительной власти, надзорных органов и муниципалы.

Ранее в комиссии работал спикер Заксобрания Александр Бельский. Это было во время, когда он возглавлял город Сестрорецк.

Сергей Еремеев