В феврале на спортивные события в Петербурге пустят до 50% зрителей

Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy, который пройдет в феврале, сможет принять до 50% зрителей от максимальной вместимости трибун. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Такое же условие будет действовать и при организации других спортивных мероприятий в феврале, к которым относятся матчи Лиги чемпионов Европейской конфедерации по волейболу, Чемпионата Евролиги по баскетболу, Чемпионата Высшей лиги по хоккею. Посмотреть на эти игры будет возможным только для граждан, имеющих QR-код об иммунитете к коронавирусу.

Напомним, что накануне в Петербурге ужесточили противоэпидемическое постановление №121, включив туда, в частности, пункт о запрете посещать спортивные мероприятия до 13 февраля всем несовершеннолетним.