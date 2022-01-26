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Новости 15:57

В феврале на спортивные события в Петербурге пустят до 50% зрителей

фото ЗакС политика В феврале на спортивные события в Петербурге пустят до 50% зрителей

Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy, который пройдет в феврале, сможет принять до 50% зрителей от максимальной вместимости трибун. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Такое же условие будет действовать и при организации других спортивных мероприятий в феврале, к которым относятся матчи Лиги чемпионов Европейской конфедерации по волейболу, Чемпионата Евролиги по баскетболу, Чемпионата Высшей лиги по хоккею. Посмотреть на эти игры будет возможным только для граждан, имеющих QR-код об иммунитете к коронавирусу.

Напомним, что накануне в Петербурге ужесточили противоэпидемическое постановление №121, включив туда, в частности, пункт о запрете посещать спортивные мероприятия до 13 февраля всем несовершеннолетним.


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