В Петербурге перед акцией, посвященной Беглову, задержали молодых "яблочников"

Петербургские полицейские не дали состояться политической акции, главным антигероем которой должен был стать губернатор Александр Беглов, о чем сообщил в своем Telegram-канале "яблочник" Юрий Багров. Среди задержанных оказались члены молодежного "Яблока" и сочувствующие этой политической организации: Никита Чирков, Вадим Ваганов и Даниил Шенгель.

Сообщается, что силовики были в курсе акции и ждали активистов на планируемом месте ее проведения. Мероприятие должно было иметь название "Часы судного дня Беглова".

Отметим, что в январе губернатор и члены его команды раз за разом утверждают, что на Смольный идет некая информационная атака, выражающаяся, в частности, в сатирических клипах группы "Ленинград". Вместе с тем Беглов дает понять, что лично его ругать можно (если это "конструктивно"), а город ругать недопустимо. Чаще всего критика горожан связана с низким качеством уборки города от снега, льда и мусора.