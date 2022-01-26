Пикалев заявил, что в городе нет "мусорного коллапса"

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев во время пресс-конференции 26 января заявил, что сообщения в СМИ о "мусорном коллапсе" не соответствуют действительности.

- Хотелось бы, дорогие коллеги, определиться с вами в оценке ситуации, которая сложилась на территории города. То, что сейчас освещается в средствах массовой информации, описывается как мусорный коллапс, а в некоторых СМИ звучат формулировки, что весь город завален мусором, или же горы мусора на территории всего города. Дается формулировка, что "Невский экологический оператор" провалил мусорную реформу - по факту [это] не соответствует действительности, - сказал Пикалев.

По словам Пикалева, уже 2 января в городе большинство районов были зачищены от мусора, оставались неубранными лишь некоторые участки. Он также добавил, что винить НЭО в плохой уборке некорректно, поскольку в 14 из 18 районов, по словам чиновника, было убрано. Вице-губернатор призвал городские СМИ объективно освещать тему вывоза мусора.

- Давайте будем стараться быть объективными в оценке ситуации. Как минимум прошу не вырывать слова, фразы из контекста наших выступлений или информации, которую мы публикуем или озвучиваем, - обратился Пикалев к журналистам.

Он ответил, что если в городе не создать необходимую инфраструктуру, которая позволила бы дать мусору "вторую жизнь", то городу останется лишь самоотверженно продолжать борьбу с несанкционированными свалками.

Напомним, с 1 января 2022 года за вывоз мусора в городе отвечает "Невский экологический оператор". С начала года петербуржцы жаловались на некачественный вывоз мусора. Госжилинспекция составила более ста постановлений о возбуждении административных дел из-за некачественной уборки. Общая сумма штрафов превысила 10 млн рублей.

Константин Леньков