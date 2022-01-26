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Новости 18:37

Смольный намерен сократить срок выдачи субсидий на жилье до 7 месяцев

фото ЗакС политика Смольный намерен сократить срок выдачи субсидий на жилье до 7 месяцев

Жилищный комитет Петербурга подготовил изменения в постановления правительства города по субсидиям на жилье. Документ опубликован на сайте администрации Петербурга в разделе антикоррупционной экспертизы. 

В частности, предлагается внести изменения в постановление о выплате субсидий на покупку или строительство жилья. По новой версии, выплаты теперь будут распространяться и на целевые программы. Ранее эта форма субсидирования исключалась.  

Сейчас владельцы свидетельств на право выплаты смогут рассчитывать на получение средств в течение 12 месяцев, а новый документ предлагает сократить этот срок до 7 месяцев. Аналогичные изменения планируют внести в постановления о жилищных выплатах семьям с детьми-инвалидами и в постановление о субсидиях на жилье для многодетных семей.

При этом, новый документ предлагает запретить тратить субсидии на покупку имущества у родственников. В их число включены супруги, дедушки, бабушки, внуки, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры. 

Ранее Законодательное собрание большинством голосов отказалось включать категорию "молодые ученые" в список тех, кому полагаются субсидии на покупку жилья. Представитель администрации Петербурга в парламенте Константин Сухенко заявил, что ученых не стоит выводить в отдельную категорию - уже есть молодые семьи.

 

София Саттарова


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