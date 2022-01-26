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Новости 19:15

Следователи сконцентрировались на противозаконной работе петербургских кальянных

фото ЗакС политика Следователи сконцентрировались на противозаконной работе петербургских кальянных

Петербургское управление Следственного комитета рассказало через пресс-службу о своей борьбе с заведениями общепита, руководство которых бойкотирует законодательство о QR-кодах. Помимо упоминания двадцати закрытых баров, о которых стало известно еще в уик-энд, силовики заявили об активизации своей работы с кальянными. Работа такого типа заведений на сегодняшний день в принципе запрещена, напомнили в ведомстве, и тем не менее раз за разом в городе наблюдается свободное посещение гражданами кальянных.

В ночь на вторник силовики проинспектировали две кальянные в Невском и Приморском районах, обнаружив целый букет нарушений. В следующую ночь сотрудники СК выявили еще одну незаконно работающую кальянную.

Тем временем, ведомство продолжает расследовать связанное с нерадивыми точками общепита уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).


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