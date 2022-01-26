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Новости 19:37

Петербургский Роспотребнадзор рассказал о доле детской заболеваемости в общей картине пандемии

фото ЗакС политика Петербургский Роспотребнадзор рассказал о доле детской заболеваемости в общей картине пандемии

О росте заболеваемости коронавирусом в Петербурге высказалась главный санитарный врач города Наталия Башкетова, особое внимание уделив неблагополучной эпидемиологической динамике применительно к несовершеннолетним. Если в 2020 и 2021 годах доля последних в общем числе инфицированных коронавирусом не превышала 10%, то сейчас выросла до одной пятой. Высокая заразность штамма "омикрон" напомнила Башкетовой свойства такого заболевания, как корь. 

"Особенно заболеваемость увеличилась среди детей в возрасте до 17 лет. Дети болеют от 0 до 17. И там уровень заболеваемости вырос в восемь раз"", - приводит ее речь "Интерфакс".

При этом петербургское управление Роспотребнадзора остается принципиальным противников массового перевода школ на дистанционное обучение. Обоснованной, по словам главы ведомства, эту меру можно считать только в случае "взрывной волны заболеваемости".

Напомним, что накануне петербургским детям запретили до 13 февраля посещать различные секции, кружки и студии, а также спортивные и зрелищные мероприятия.


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