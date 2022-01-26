ЗакС и две напасти

Анатолий Пoвелий (фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру)

Снег и коронавирус остаются в центре внимания парламента Петербурга. Первая проблема вынудила прийти в Мариинский дворец вице-губернатора Анатолия Повелия. Вторая заставила депутатов отправить на удаленку сотрудников аппарата, а самим объявить перерыв в работе.

Заседание ЗакСа 26 января посетил вице-губернатор Анатолий Повелий, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Последний раз в Мариинском дворце он выступал всего три месяца назад, когда его утверждали на должность заместителя главы города. С тех пор чиновник заметно похудел и набрался опыта в вопросе борьбы со снегом.

Выступая перед депутатами в октябре, Повелий уверенно утверждал, что город к зиме готов. И вообще Петербург должен к каждой зиме готовиться как к аномальной, уверял чиновник. Теперь вице-губернатору пришлось объяснять, что пошло не так.

- На бумаге все доложили, что они готовы, и подкрепили эти слова договорами с клининговыми компаниями о готовности предоставить людей и так далее, - рассказал ЗАКС.Ру Повелий. - Прокуратура проверила 18 компаний, и выяснилось, что это всё не соответствует действительности. Заявляется 200 дополнительных работ, а возможности есть на 40. Прокуратура выделила целый ряд организаций, у которых вообще нет никаких ресурсов, только готовность заключить договор.

Депутатам он говорил примерно то же самое. Свое выступление чиновник начал с заявления: "Я не удовлетворен качеством уборки города в зимний период". Помимо нерадивых управляющих компаний, докладчик сетовал на температурные колебания и пять циклонов, обрушившихся на Северо-Запад. Уже не в первый раз за эту зиму низкое качество уборки вице-губернатор связывал с "лоскутным одеялом" ведомственной принадлежности территорий. Этот замысловатый словесный оборот он пытался объяснить просто и пошагово:

- Выходим из подъезда. Кусочек, несколько метров, до тротуара - это зона ответственности управляющей компании. Сосульки, которые находятся выше, тоже их зона ответственности… Дальше мы ступили на тротуар и пошли к контейнерной площадке. Это территория ответственности компании, которая отвечает за внутриквартальную территорию. В шести районах это муниципальные образования, которые нанимают подрядчиков, в остальных, как правило, жилкомсервисы, которым мы даем возможность заработать дополнительные деньги. Переходим на тротуар на улице. Это зона ответственности комитета по благоустройству. Метрополитен - это территория ответственности метрополитена. Переходим на набережную - зона ответственности "Мостотреста". Идем на детскую площадку, спортивную площадку - зона ответственности муниципального образования. Подходим к торговому центру - зона действия частника.

Вице-губернатор считает, что уборку на внутриквальной территории вместо частников должны взять на себя государственные бюджетные учреждения.

Остаются актуальными кадровые проблемы. По словам Повелия, Петербург генерирует айтишников, тиктокеров и юристов, а трактористы, которые могли бы стать водителями-механизаторами, здесь в дефиците. Не хватает и обычных дворников. Мигрантов из-за пандемии стало меньше, а те, что есть, уходят в службы доставки. Чтобы в будущем штат был укомплектован полностью, дворникам нужно поднять зарплаты - сейчас, по словам Повелия, они получают от 19 до 46 тысяч рублей - и создать для них достойные условия труда.

Судя по выступлению чиновника, кто в проблемах уборки города от снега точно не виноват, так это губернатор Александр Беглов. О его трудах и чувствах заместитель говорил исключительно в положительном ключе.

- Губернатор принимает все наши промахи как свое личное горе, - отметил Повелий.

Вопросы депутатов были не менее интересными, чем тезисы "снежного" вице-губернатора. Например, лидер фракции КПРФ Роман Кононенко красочно рассказал, как он поскользнулся и упал в лужу на улице 8-й Советской.

- Было никак не встать, поскольку скользко. Барахтался секунд пять. Наверное, всю лужу своей одеждой впитал. Благо никаких травм не получил - всё цело, всё в порядке. Вернулся, переоделся. Лужу я собственными силами, можно сказать, ликвидировал, - рассказал депутат.

- Тоже помощь, - оценил Повелий.

Вопрос коммуниста все же касался не его превращения в губку, а проекта "дворник-шеринг". Это ноу-хау Повелия: добровольцам предлагается подключиться к уличной уборке и получить за это 150 рублей в час. Вице-губернатор подтвердил, что считает этот эксперимент успешным, а оплату нормальной для многих жителей города.

"Парламентский час" в реальности растянулся более, чем на полтора часа. С Повелием уже принялись прощаться, а он все не уходил с трибуны, выступая уже с новой речью для депутатов. В ней он почему-то восхищался жилищными программам, развитием городской среды, большим количеством сданных в 2021 году школ и детских садов. Видимо, закончить хотел на мажорной ноте.

Позитивное настроение в Мариинском дворце было не лишним. В связи со стремительном распространением коронавируса обстановка там сложилась непростая. Часть аппарата и помощников депутатов перевели на удаленку, отменили все торжественные мероприятия в честь годовщины снятия блокады, впервые за долгое время не провели брифинг председателя. Большой зал снова оказался закрытым для прессы. Депутатам в день заседания предложили сдать тесты на коронавирус прямо в амбулатории Мариинского дворца. Многие согласились. Результаты должны объявить через сутки.

По информации ЗАКС.Ру, ко дню пленарного заседания уже были подтвержденные случаи коронавируса как в депутатском корпусе, так и в аппарате ЗакСа. В итоге 2 февраля из-за эпидемиологической ситуации парламент решил вообще не заседать.

Перед тем, как расстаться на две недели, вице-спикер Марина Шишкина отчиталась о деятельности рабочей группы по совершенствованию законодательства о СМИ-иноагентах. О создании группы с участием представителей всех фракций в Мариинском дворце торжественно объявили еще осенью. Сообщение тогда попало в череду новостей о либерализации Заксобрания.

В итоге результатом совместных трудов стал даже не проект постановления от лица всего ЗакСа, а некий набор пожеланий, который направят в Госдуму от имени рабочей группы. Поскольку это не поправки, рассматривать их не будут ни в городском, ни в федеральном парламенте. Просто могут принять к сведению.

Ранее ЗакС не стал обсуждать проект закона фракции "Яблоко" о полном исключении понятия "иноагент" из российского права в том числе под предлогом желания рассмотреть сразу два документа: "яблочный" и рабочей группы. "Яблоко" на одном из ближайших заседаний намерено вновь попытаться внести свою инициативу, заявил ЗАКС.Ру представитель партии Борис Вишневский.







текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников