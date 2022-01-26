Максим Шевченко обратился к Бастрыкину из-за преследования в Чечне жены отставного федерального судьи

Публицист и политик Максим Шевченко выступил с публичным обращением к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину по поводу скандальной ситуации, имевшей место на прошлой неделе в Нижегородской области, откуда на машине с чеченскими номерами силой вывезли Зарему Мусаеву. Женщина приходится супругой федеральному судье в отставке Сайди Янгулбаеву, успевшему эмигрировать. С их семьей у главы Чечни Рамзана Кадырова открытый конфликт.

"Господин Бастрыкин любит брать под свой особый контроль разных фотографирующихся около церквей молодых людей, которые там целуются и что-то еще такое делают. Вот ситуация с Заремой Мусаевой, я к господину Бастрыкину обращаюсь: возьмите это под свой контроль. Если там закон не нарушен, скажите, что закон не нарушен, а если закон нарушен, заведите уголовное дело", - произнес известный общественный деятель в интервью RTVI.

По словам Шевченко, органы юстиции напрасно создают своим бездействием "ситуацию общественной бучи", умножают число различных домыслов и "не выполняют своих прямых обязанностей".

Отметим, что задержание Мусаевой в ночи правозащитники трактуют как похищение: на видеозаписи женщину силой ведут по снегу в одних колготках. После возникшего общественного резонанса вокруг инцидента глава Чечни Рамзан Кадыров приравнял к террористам, подлежащим уничтожению, правозащитника Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину. Из-за этого заявление в правоохранительные органы пообещала подать редакция"Новой газеты". Характерно, что в Кремле конфликтную ситуацию комментируют не слишком охотно: первоначально пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что руководство страны не склонно верить информации о похищении Заремы Мусаевой.