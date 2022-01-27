Окружающий Смоленское кладбище забор грозится рухнуть на могилы из-за завалов снега

Петербурженка пожаловалась на огромные снежные завалы, опасно подпирающие забор, окружающий Смоленское лютеранское кладбище. Негодованием местная жительница поделилась в паблике "Живём на Васильевском" во "ВКонтакте".

"Вот так сейчас выглядит переулок Декабристов — стена Смоленского лютеранского кладбища уже „поехала" внутрь", — сообщила женщина, приложив к публикации фотографии, на которых видны грязные снежные хребты.

"Островитянка" вспомнила, что и в прошлом году во время неких работ дорожники зацепили ковшом экскаватора бетонное ограждение так, что одна из его секций провалилась внутрь кладбища: ни одна могила тогда не пострадала.

"В этом году ситуация в десятки раз хуже — снег навален до самого верха стены, и множество надгробий сейчас под угрозой уничтожения, включая могилу Гаэтано Чинизелли — как и многие другие, она находится сразу за этой стеной. А завтра ударит мороз — и все эти подтаявшие горы мгновенно превратятся в глыбы льда", — сетует жительница Васильевского.

В комментариях один из пользователей сообщил, что по данному обстоятельству уже обратился с заявлением в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Отметим, что днём ранее, 26 января, в Законодательном собрании Петербурга выступил "коммунальный" вице-губернатор Анатолий Повелий, который заявил, что так же, как и горожане, не удовлетворён результатами зимней уборки города. ЗАКС.Ру рассказывал о встрече чиновника с депутатами.

Фото: Татьяна Жильцова / "Живём на Васильевском"