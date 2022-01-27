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Новости 13:20

Пиотровский побывал на церемонии открытия памятника Блокадному учителю

фото ЗакС политика Пиотровский побывал на церемонии открытия памятника Блокадному учителю

Курирующий культурный блок петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский посетил церемонию открытия памятника Блокадному учителю в Соляном переулке.

Сегодня, 27 января, в городе проходят различные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине со Дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Оборона Ленинграда стала символом мужества, стойкости и силы духа обычных жителей нашего города. Сегодня в Соляном  переулке мы открыли монумент Блокадному учителю - в память о тех, кто не только продолжал вести занятия в осаждённом городе, но и нередко заменял ребятам родителей, отвлекал от ужасов войны и голода", - высказался по случаю Пиотровский.

Монумент в Соляном появился благодаря 101-летней блокаднице Надежде Васильевне Строгоновой. В осаждённом городе она трудилась учительнице в школе № 161.

Отметим, что сегодня на Пискарёвское кладбище должен приехать Владимир Путин: визит первого лица уже внёс коррективы в движение транспорта по городским дорогам.

Фото: Борис Пиотровский / Telegram


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