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Новости 14:10

"Никаких перекрытий не было": Кремль опроверг недопуск блокадников на Пискарёвское кладбище

фото ЗакС политика "Никаких перекрытий не было": Кремль опроверг недопуск блокадников на Пискарёвское кладбище

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что недопуска блокадников на Пискарёвское кладбище не было, равно как не перекрывалось движение транспорта в районе, который прилегает к мемориалу. Посетители могли пройти спокойно.

"Важно понимать, кто именно и когда не пустили. Дело в том, что никаких перекрытий там не было, никаких. Жители свободно ходили утром. Незначительно только попросили подождать, когда Владимир Путин возлагал цветы, но и то это было очень быстро. На это ушло не более 10 минут. И потом все продолжили спокойно. Поэтому это не соответствует действительности", - приводит заявление Пескова "Подъём".

Напомним, ранее 27 января пришедшие к мемориальному кладбищу петербуржцы - в том числе блокадница - пожаловались, что дежурящие на месте силовики не пустили их внутрь. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как президент в одиночестве идёт возлагать цветы, а собравшиеся стоят за забором. На улице, отметим, на тот момент плотно шёл снег.

Добавим также, визиты Путина в родной город часто приводят к перекрытиям дорог и серьёзным пробкам на магистралях.


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