В Петербурге прогремит салют по случаю Дня снятия блокады Ленинграда

Вечером 27 января, в 21:00, в Северной столице прогремит салют по случаю 78-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, информирует пресс-служба Западного военного округа. Залпы традиционно будут запущены у стен Петропавловской крепости.

Всего артиллерийские орудия произведут 30 залпов, "аккомпанировать" им будут салютные установки. По традиции, залпам присвоят имена блокадников, военачальников ВОВ, труженикам тыла, ветеранам.

Первый подобный салют был дан в Ленинграде 78 лет назад: тогда произвели 24 залпа из 324 орудий, которые были установлены на Марсовом поле, набережных Невы и боевых кораблях Краснознаменного Балтийского флота.

В город в памятный день приехал Владимир Путин, который возложил цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище. Визит первого лица страны прошёл не без инцидентов.