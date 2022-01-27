С начала недели в Петербурге закрыли еще пять баров за сопротивление антиковидным правилам

С понедельника петербургские чиновники в связке с сотрудниками силовых ведомств приостановили работу еще пяти заведений общепита, опечатав двери. Это произошло в ходе дневных и ночных проверок, которые затронули тринадцать районов. В ночи представители власти закрыли бар на 7-й линии Васильевского острова, а таке кальянные на проспекте Косыгина, Ивановской улице, улицах Оптиков и Ильюшина. Протоколы составили также на 16 гостей заведений, пойманных с поличным.

Что касается дневных проверок, то из чуть более ста осмотренных объектов (магазинов, кафе, точек предоставления различных услуг) на нарушениях антиковидного постановления №121 попались только шесть.

Отметим, что наиболее масштабной выдалась облава, устроенная силовиками и чиновниками в конце прошлой недели. Тогда они опечатали двадцать баров и тогда же стало известно об уголовном деле, возбужденном против бизнесменов, вошедших в прямой конфликт с городским руководством из-за QR-кодов. Накануне СК сообщил, что тщательно занялся кальянными, работа которых в городе пока в принципе запрещена.

фото: gov.spb.ru