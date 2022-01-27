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Новости 17:52

Невзоров признался, что не видел убранного снега ни при одном главе Петербурга

фото ЗакС политика Невзоров признался, что не видел убранного снега ни при одном главе Петербурга

Публицист Александр Невзоров, постоянно проживающий в Петербург, счел неинтересным занятием критику работы коммунальных служб, которые регулярно не справляются с оперативным вывозом снега и мусора. По его словам, это слишком безопасные и скучные темы, для поднятия которых не требуется "ни отваги, ни знания".

"А с Бегловым вдобавок еще ко всему еще и жутко неинтересно бодаться. С ним неинтересно, потому что он очень, я бы сказал, не мстительный и не злопамятный. То есть он, может быть, что-то на ус себе накручивает, но вместе с усом, поскольку он опять усы сбривает, вместе с усом сбривается", - предположил обозреватель в авторской радиопрограмме на "Эхе Москвы".

Более того, за всю проведенную в городе жизнь, подчеркнул Невзоров, он наблюдал практически любые события и явления, с одной лишь оговоркой.

"Я никогда не видел убранный снег. Вот этого не было. Этого не было ни при Соловьеве, не при Гидаспове, ни при Собчаке, ни при Яковлеве, ни при Матвиенко. Этого не было никогда", – заявил радиоведущий.

Напомним, что в Смольном считают координированной атакой на город и на его руководство повсеместную критику качества зимней уборки в нынешнем сезоне. Особенно досаждает чиновникам и депутатам-единороссам музыкант Сергей Шнуров, выпустивший про губернатора Александра Беглова и его управленческие таланты уже несколько сатирических произведений.


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