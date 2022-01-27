ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:30

В Петербурге ищут пациентов центра, после обследования в котором уже умерло трое человек

фото ЗакС политика В Петербурге ищут пациентов центра, после обследования в котором уже умерло трое человек

Руководство петербургского Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1, после обследования органов ЖКТ в котором констатировано уже три смерти, попросило остальных пациентов, в последние дни обращавшихся за услугами учреждения, связаться с ним.

"Просим всех пациентов, проходивших гастрографию (исследование желудка) с использованием бария сульфата и испытывающих недомогание после исследования, незамедлительно связаться с нами. В случае необходимости мы готовы оказать необходимую поддержку и организовать оказание медицинской помощи", - гласит объявление, опубликованное 27 января на сайте центра.

Услугу, приведшую к трагическим последствиям, медучреждение временно не оказывает.

Напомним, что о двух смертях пациентов, госпитализированных после обследования, стало известно накануне, о третьем сообщили под утро. Наконец, четвертый пациент по состоянию на 26 января находился в стационаре в тяжелом состоянии. СК возбудил дело о причинении по неосторожности смерти двум лицам.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама