В Петербурге ищут пациентов центра, после обследования в котором уже умерло трое человек

Руководство петербургского Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1, после обследования органов ЖКТ в котором констатировано уже три смерти, попросило остальных пациентов, в последние дни обращавшихся за услугами учреждения, связаться с ним.

"Просим всех пациентов, проходивших гастрографию (исследование желудка) с использованием бария сульфата и испытывающих недомогание после исследования, незамедлительно связаться с нами. В случае необходимости мы готовы оказать необходимую поддержку и организовать оказание медицинской помощи", - гласит объявление, опубликованное 27 января на сайте центра.

Услугу, приведшую к трагическим последствиям, медучреждение временно не оказывает.

Напомним, что о двух смертях пациентов, госпитализированных после обследования, стало известно накануне, о третьем сообщили под утро. Наконец, четвертый пациент по состоянию на 26 января находился в стационаре в тяжелом состоянии. СК возбудил дело о причинении по неосторожности смерти двум лицам.