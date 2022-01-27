План достигнутого протестами благоустройства в Мурино хотят утвердить в марте

Администрация Мурино намерена утвердить долгожданный план работ по благоустройству бульвара Менделеева в марте, после того, как чиновники обговорят его с муниципальными депутатами. Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, с августа планы чиновников не поменялись и торговым центрам на трех проблемных земельных участках не суждено будет появиться. Окончательная договоренность с бизнесменами была достигнута перед Новым годом.

"Территория Бульвара Менделеева окончательно оформлена в муниципальную собственность. Жителям города больше не придется своими руками пересобирать тротуарную плитку. Напротив, там проведут благоустройство", - заверил зампред регионального правительства Евгений Барановский.

Напомним, что летом прошлого года жители граничащего с Петербургом района, недовольные очередным торговым комплексом в перспективе, выходили на стихийные акции протеста. В конце августа властям удалось предварительно договориться с бизнесом: на месте отмененного строительства теперь обещают провести озеленение и установить побольше новых скамеек и малых архитектурных форм.