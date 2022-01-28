ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:41

Фигурант дела Коновалова: Управляющая антикафе дала показания на ресторатора под давлением

фото ЗакС политика Фигурант дела Коновалова: Управляющая антикафе дала показания на ресторатора под давлением

Ночью 28 января сотрудники регионального Следственного комитета проводили допрос руководства антикафе Pacman по делу о взятке, которую якобы мог получить идеолог бойкота режима QR-кодов ресторатор Александр Коновалов, пишет "Деловой Петербург".

По словам директора заведения Александра, после допроса его и остальных работников отпустили после дачи показаний, не предъявив никаких обвинений. При этом он утверждает, что управляющая антикафе Юлия Сергеевна Б. отказалась от показаний о посредничестве во взятке Коновалову, так как они якобы были получены под давлением силовиков.

"Да, мы только сейчас вернулись с допроса, задержали только управляющую", — заключил Александр.

Ранее 28 января в СМИ появилась информация об обысках, проводимых дома и в офисе Коновалова. Сам ресторатор не выходит на связь.

По предварительной версии СК, Коновалов якобы мог получить 50 тысяч рублей от  управляющей антикафе Lounge Bar Pacman на Вознесенском проспекте, оказав ей некие услуги.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама