Фигурант дела Коновалова: Управляющая антикафе дала показания на ресторатора под давлением

Ночью 28 января сотрудники регионального Следственного комитета проводили допрос руководства антикафе Pacman по делу о взятке, которую якобы мог получить идеолог бойкота режима QR-кодов ресторатор Александр Коновалов, пишет "Деловой Петербург".

По словам директора заведения Александра, после допроса его и остальных работников отпустили после дачи показаний, не предъявив никаких обвинений. При этом он утверждает, что управляющая антикафе Юлия Сергеевна Б. отказалась от показаний о посредничестве во взятке Коновалову, так как они якобы были получены под давлением силовиков.

"Да, мы только сейчас вернулись с допроса, задержали только управляющую", — заключил Александр.

Ранее 28 января в СМИ появилась информация об обысках, проводимых дома и в офисе Коновалова. Сам ресторатор не выходит на связь.

По предварительной версии СК, Коновалов якобы мог получить 50 тысяч рублей от управляющей антикафе Lounge Bar Pacman на Вознесенском проспекте, оказав ей некие услуги.