ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:17

"Фонтанка": В доме ресторатора Коновалова, призывающего к бойкоту QR-кодов, ведётся обыск

фото ЗакС политика "Фонтанка": В доме ресторатора Коновалова, призывающего к бойкоту QR-кодов, ведётся обыск

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга пришли с обыском к ресторатору Александру Коновалову, который призывает городской общепит к бойкоту QR-кодов, информирует "Фонтанка". Следственные мероприятия ведутся в доме предпринимателя в Белоострове.

47news добавляет, что обыски ведутся также в офисе Коновалова на улице Рылеева, 20/51.

Предварительно, бизнесмену инкриминируют посредничество во взятке.

Как полагают следователи, Коновалов якобы мог получить деньги от  управляющей антикафе Lounge Bar "Pacman" на Вознесенском проспекте, оказав ей некие услуги.

Телефон предпринимателя не доступен.

Ранее, 26 января, Коновалов сообщил о том, что получил предупреждение прокуратуры из-за своей протестной активности.

Ещё днём ранее на главной питейной улице Петербурга - улице Рубинштейна - прошёл своеобразный народный сход, инициированный Коноваловым: собрались как сторонники бойкота режима QR-кодов, так и владельцы заведений, опечатанных в ходе рейда силовиков и Смольного. Подробнее о мероприятии читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сам Коновалов считается идеологом бойкота QR-кодов, так как именно он одним из первых открыто заявил о сопротивлении режиму.

Фото: Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама