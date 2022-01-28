"Фонтанка": В доме ресторатора Коновалова, призывающего к бойкоту QR-кодов, ведётся обыск

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга пришли с обыском к ресторатору Александру Коновалову, который призывает городской общепит к бойкоту QR-кодов, информирует "Фонтанка". Следственные мероприятия ведутся в доме предпринимателя в Белоострове.

47news добавляет, что обыски ведутся также в офисе Коновалова на улице Рылеева, 20/51.

Предварительно, бизнесмену инкриминируют посредничество во взятке.

Как полагают следователи, Коновалов якобы мог получить деньги от управляющей антикафе Lounge Bar "Pacman" на Вознесенском проспекте, оказав ей некие услуги.

Телефон предпринимателя не доступен.

Ранее, 26 января, Коновалов сообщил о том, что получил предупреждение прокуратуры из-за своей протестной активности.

Ещё днём ранее на главной питейной улице Петербурга - улице Рубинштейна - прошёл своеобразный народный сход, инициированный Коноваловым: собрались как сторонники бойкота режима QR-кодов, так и владельцы заведений, опечатанных в ходе рейда силовиков и Смольного. Подробнее о мероприятии читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сам Коновалов считается идеологом бойкота QR-кодов, так как именно он одним из первых открыто заявил о сопротивлении режиму.

Фото: Константин Леньков