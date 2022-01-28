Фанаты "Крыльев Советов" поддержали бойкот Fan ID

Объединения фанатов самарских "Крыльев Советов" 28 января выпустили заявление о намерении отказаться от посещения всех соревнований, на которые будет пускать только по "паспортам болельщиков".

"Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из Книги "1984" и впредь не допустят содержание в законе фраз типа "имеется информация о намерении совершить противоправное действие", поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно", - говорится в заявлении.

Бойкот, по словам авторов обращения, поддержали все активные фанаты клуба. Самарцы призвали присоединиться к нему и болельщиков, которые ходят на другие трибуны, поскольку даже они не будут застрахованы от отказа в выдаче идентификационных прав.

Напомним, закон о "паспортах болельщиков" Госдума приняла в конце 2021 года. Президент Владимир Путин подписал его 30 декабря. По новым правилам, на пускать на трибуны с 1 июня начнут только по специальным идентификационным картам. Отказать в их выдаче могут по нескольким основаниям, в том числе "в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства" или "если имеется информация о фактах нарушения зрителями" общественного порядка в ходе массовых массовых мероприятиях. Ранее Fan ID практиковались в России во время чемпионата мира по футболу 2018 года и чемпионата Европы по футболу 2020 года. На отказ в выдаче "паспортов болельщиков" без объяснения причин жаловались как активные ультрас, так и люди, почти не посещавшие ранее футбольные матчи.

Ранее о намерении бойкотировать соревнования, допуск на которые будет осуществляться по Fan ID, объявили фанаты "Зенита", "Спартака", "Ростова", ЦСКА и нескольких других клубов.

Фото: vk/Ultras'8