Фанаты "Зенита" провели правовой анализ закона о Fan ID

Объединение фанатов петербургского "Зенита" "Ландскрона" на своем сайте опубликовало собственный правовой анализ закона о паспортах болельщика. Новые правила, согласно которым на футбольные матчи перестанут пускать без Fan ID, названы "непрозрачными, репрессивными и избыточными".

Если в настоящее время лишить болельщика права посещать спортивные мероприятия может только суд, то по новому закону это смогут сделать чиновники. Причем основанием для отказа в выдаче Fan ID может стать "необходимость обеспечения обороноспособности и безопасности государства" или имеющаяся информация о намерении гражданина совершить противоправные деяния.

"При этом в законе совершенно не определено, чем должна быть подтверждена данная "опасность человека для общества", непонятно, по каким критериям можно объективно оценить степень опасности человека и доказать, что он перестал быть опасным для общества", - говорится в тексте анализа.

Авторы также отметили, что никогда в современной истории России гражданин не мог быть ограничен в своих правах только за намерение совершить правонарушение.

"Парадоксально выглядит ситуация, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче", - заявили в "Ландскроне".

Авторы текста сочли требования нового закона противоречащими статьям 19, 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции России.

Напомним, "паспорта болельщиков" начнут требовать при входе на стадионы с лета 2022 года. Закон в Госдуме критиковали депутаты от КПРФ и отдельные представители "Новых людей", а защищали - единороссы. В поддержку инициативы высказался спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский, заявивший, что видит в новых правилах "только положительные моменты".

В конце 2021 года фанаты "Зенита" заявили о намерении бойкотировать матчи до тех пор, пока будет действовать закон о Fan ID. В начале 2022 года бойкот объявили активные болельщики московского "Спартака".

Фото: vk.com/ Ландскрона | Фанаты «Зенита»