Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке заключения для педофилов-рецидивистов. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Отныне пожизненный срок будет применяться к лицам, совершившим преступление против половой неприкосновенности ребёнка младше 18 лет (ранее было - младше 14 лет) повторно, а также в отношении педофилов, которые совершили данное правонарушение впервые, но против нескольких детей.

Коррективы вносятся в статьи 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ.

Напомним, о педофилах и ужесточении наказания для них заговорили после жуткого убийства 5-летней девочки в Костроме. Расправе предшествовало сексуальное насилие. По данному делу подозреваемыми проходят двое мужчин, которых задержали оперативно — в день совершения преступления. Один из них ранее уже был судим за педофилию: его срок истёк в 2021 году, он находился под административным надзором.

После этого многие политики, в том числе председатель Конституционного суда, заговорили об отмене моратория на смертную казнь.