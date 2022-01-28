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Новости 15:13

Метеорологи зафиксировали рекордную высоту сугробов с начала петербургской зимы

фото ЗакС политика Метеорологи зафиксировали рекордную высоту сугробов с начала петербургской зимы

Зафиксированная метеорологами 28 января высота снежного покрова в Петербурге составила 38 см, что стало абсолютным рекордом с начала нынешней чрезвычайно богатой на осадки зимы. Как сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, только за минувшие сутки выпало целых 6 см снежной массы.

"Добавлю, что к сегодняшнему утру январь уже принес в Санкт-Петербург 48 мм осадков, что составляет 126% от месячной нормы января", - написал он на своей странице в Facebook.

В окружающей город Ленобласти картина еще более впечатляющая, и рекодсменами выступают Лодейное поле и Тихвин, где снега выпало значительно выше колена - 71 см. Интенсивные снегопады в обоих регионах объясняются следствием североатлантического циклона "Мари". Новая серьезная метель ожидается в воскресенье 30 января.

С небольшими перерывами город засыпает снегом с последних чисел ноября. Проблема зимней уборки в нынешнем сезоне для Петербурга настолько масштабна и злободневна, что ей к неудовольствию чиновников и депутатов стали посвящать песни.


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