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Новости 18:45

Петербургским чиновникам велели добиться очистки всех дворов от снега до конца недели

фото ЗакС политика Петербургским чиновникам велели добиться очистки всех дворов от снега до конца недели

Глава жилищного комитета Петербурга Олег Зотов рассказал на своей странице "ВКонтакте" о прошедшем 28 января совещании с главами районных администраций и ведомств, ответственных за организацию зимней уборки. На встрече перед районными чиновниками строго поставили две краткосрочных задачи.

Во-первых, написал Зотов, у парадных и во дворах жилых домов должна быть налажена беспрерывная уборка тротуаров и проездов. Во-вторых, ответственные органы должны максимально очистить от снега и льда все дворы до конца выходных, на что направят "все силы жилищно-коммунальных служб".

Отметим, что из-за непогоды, приведшей к гололедице и снежным завалам, петербуржцы продолжают получать травмы. Тем временем, 28 января был побит рекорд всей нынешней зимы: в этот день высота сугробов достигла 38 см.


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Упоминаемые персоны
Зотов Олег Юрьевич

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