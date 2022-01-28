Петербургским чиновникам велели добиться очистки всех дворов от снега до конца недели

Глава жилищного комитета Петербурга Олег Зотов рассказал на своей странице "ВКонтакте" о прошедшем 28 января совещании с главами районных администраций и ведомств, ответственных за организацию зимней уборки. На встрече перед районными чиновниками строго поставили две краткосрочных задачи.

Во-первых, написал Зотов, у парадных и во дворах жилых домов должна быть налажена беспрерывная уборка тротуаров и проездов. Во-вторых, ответственные органы должны максимально очистить от снега и льда все дворы до конца выходных, на что направят "все силы жилищно-коммунальных служб".

Отметим, что из-за непогоды, приведшей к гололедице и снежным завалам, петербуржцы продолжают получать травмы. Тем временем, 28 января был побит рекорд всей нынешней зимы: в этот день высота сугробов достигла 38 см.