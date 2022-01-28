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Новости 19:18

В Петербурге стартовала вакцинация подростков от коронавируса

фото ЗакС политика В Петербурге стартовала вакцинация подростков от коронавируса

Завезенную на петербургскую фармбазу в воскресенье вакцину "Спутник М", предназначенную для иммунизации от коронавируса подростков в возрасте 12-17 лет, начали использовать на юных горожанах в пятницу 28 января, передает пресс-служба Смольного.

В первой половине дня первые инъекции получили 72 несовершеннолетних петербуржца. Эта категория населения может на сегодняшний день привиться в 59 кабинетах. Для вакцинации подростков младше 16 лет требуется письменное согласие их родителей.

Двухкомпонентный препарат так же, как и самую ходовую вакцину от коронавируса "Спутник V", разработал центр имени Гамалеи.

Отметим, что с окончанием зимних праздников в городе наблюдается многократный рост заболеваемости коронавирусом в среде несовершеннолетних.


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