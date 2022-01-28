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Новости 19:40

Для коронавирусных больных приспособят койки в еще одном петербургском роддоме

фото ЗакС политика Для коронавирусных больных приспособят койки в еще одном петербургском роддоме

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец объявил о дальнейших планах по увеличению существующего в городе коечного фонда для пациентов с коронавирусом. На своей странице "ВКонтакте" чиновник указал, что впервые с весны 2020 года для таких больных будут снова перепрофилированы места в детском инфекционном отделении клинической больницы имени Боткина. Кроме того, аналогичным образом поступят с роддомом №10 в Красносельском районе. О числе высвобождающихся таким образом для борьбы с пандемией коек пока не сообщается.

Отметим, что накануне стало известно о перепрофилировании для лечения инфекционных больных части коек в роддоме №16 и в психиатрической больнице имени Степанова-Скворцова. 


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