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Новости 20:42

Бывшего фотографа ФБК* арестовали из-за "террористических" комментариев в социальной сети

фото ЗакС политика Бывшего фотографа ФБК* арестовали из-за "террористических" комментариев в социальной сети

Политическому активисту и фотографу Алексею Струкову, сотрудничавшему с Фондом борьбы с коррупцией* Алексея Навального, столичный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. На это обратил внимание ТАСС, ссылающийся на картотеку Люблинского районного суда.

Струкову инкриминируют призывы к осуществлению террористической деятельности, по версии следствия выразившиеся в комментариях в социальных сетях. В частности, "навальнист", согласно материалам дела, якобы допускал угрозы в адрес "лиц русской национальности".

Постановление об аресте еще не вступило в силу, Струков, как накануне сообщил проект "ОВД-Инфо"**, находится в ИВС и имеет возможность подать апелляцию.

Напомним, что структуры Алексея Навального были запрещены в РФ прошлым летом. Большинство самых известных соратников оппозиционера, а также лидеров региональных штабов* либо покинули РФ, либо преследуются государством. Самого Навального в январе 2022 года внесли в список экстремистов и террористов в персональном качестве.

** Внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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