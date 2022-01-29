Галерист Гельман* подал в Минюст заявление об исключении из реестра СМИ-иноагентов

Галерист Марат Гельман* обратился в Министерство юстиции РФ с заявлением об исключении его из реестра СМИ-иноагентов, известил у себя в телеграм-канале юрист Павел Чиков.

По словам общественного деятеля, никакого финансирования из-за рубежа он не получает с марта 2020 года. Более того, раньше это были средства, полученные от сдачи квартиры иностранцу.

"Минюст России считает, что в реестр СМИ-иностранных агентов может быть включено любое лицо, если оно получало денежные средства от иностранного источника с 2 декабря 2019 года. В тот день вступили в силу поправки, позволяющие включать в этот реестр физических лиц. Якобы не имеет значения, сколько времени с тех пор прошло", - напоминает Чиков.

Отметим, что в то же время организации могут быть исключены из реестра НКО-иноагентов в случае если они в течение года не получали заграничного финансирования.

"Порядка исключения из реестра СМИ - иностранных агентов законодательство не предусматривает, хотя закон о СМИ прямо предполагает такую возможность. Отсутствие такой процедуры и бессрочная угроза включения в реестр нарушают конституционный принцип правовой определенности", - заключил Чиков.

Напомним, в середине января в Москве малограмотные вандалы испортили входную дверь квартиры Гельмана* надписью "иноогент".

Галериста внесли в "чёрный список" Минюста РФ в преддверии Нового года - 30 декабря.

*Марат Гельман внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов