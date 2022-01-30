В Коломягах заметили очередное перемещение "ночного ларька"

Торговая точка в северной части Коломяг, досаждавшая жителям улицы Щербакова и признанная комитетом по контролю за имуществом установленной нелегально, продолжила свое "путешествие" по району. Об этом пишет петербургский портал MR7. От супермаркета "Перекресток" в середине улицы она сдвинулась на угол с Афонской улицей, на которой ее уже раньше замечали. Чиновники из профильного комитета успели оценить изменившуюся ситуацию.

"Если собственник павильона переместил его, значит, либо при поступлении в комитет обращения, либо в ходе собственного мониторинга будет проведено обследование земельного участка, на котором теперь размещается павильон, и после оценки законности использования будут приниматься соответствующие меры", - приводится их ответ.

Претензии активистов и неравнодушных жителей Приморского района были прежде всего связаны с тем, что ночью у ларька царило оживление: здесь можно было купить алкоголь в неположенное время. Кроме того, на своем прежнем месте ларек мешал проходу и проезду граждан, будучи, помимо всего прочего, установленным прямо поверх корней деревьев и канализационного люка.