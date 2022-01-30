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В Петербурге растет число получателей бесплатных лекарств от COVID-19 и амбулаторных больных

фото ЗакС политика В Петербурге растет число получателей бесплатных лекарств от COVID-19 и амбулаторных больных

Пресс-служба Смольного выпустила новый информационный бюллетень, в котором указаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 30 января, за сутки снизилось число поступивших в стационары больных с признаками коронавируса и пневмонии – 647 вместо 711 накануне. В реанимационных отделениях лежат 599 пациентов (накануне – 588), к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 318 человек (вместо 308 накануне).

Инфекционный коечный фонд составляет 8744 места. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 7109 пациентов (накануне было 6816).

На карантине находятся 4284 гражданина (накануне их было 5285), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 90 424 петербуржца (за сутки их стало на 9 тысяч больше). За сутки на четыре с лишним тысячи стало больше и людей, борющихся с инфекцией в амбулаторных условиях: теперь их 93 523. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 729 129 доз.

Отметим, что всю неделю в Петербурге обновляется антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом, в день прибавляется по несколько тысяч случаев. При этом смертность, несмотря на многократный рост числа заражений, варьируется в прежних пределах: от 50 до 70 летальных исходов за сутки.

В городе до 13 февраля сохраняется запрет на посещение детьми зрелищных и спортивных мероприятий, а также различных студий, секций и кружков. На неделе юных подростков также начали прививать специальной вакциной "Спутник М".


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