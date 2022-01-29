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Новости 13:35

В Петербурге от COVID-19 привились уже почти 100 подростков

фото ЗакС политика В Петербурге от COVID-19 привились уже почти 100 подростков

За три дня с начала детской вакцинации в Петербурге прививку от коронавируса сделали уже 88 несовершеннолетних, следует из эпидемической справки Смольного, опубликованной 29 января.

Родители получили возможность записать своих детей на вакцинацию 26 января. В первый день привились семеро желающих, а уже на следующий - 81.

Отметим, что полный цикл вакцинации в городе на Неве прошли уже 2 874 047 местных жителей.

Запас антиковидных вакцин - 738 288 доз.

Ранее комитет по здравоохранению сообщил, что дома от COVID-19 лечатся свыше 178 тысяч петербуржцев.


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