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Новости 12:36

Комздрав: Дома от коронавируса и ОРВИ лечатся свыше 178 тысяч петербуржцев

фото ЗакС политика Комздрав: Дома от коронавируса и ОРВИ лечатся свыше 178 тысяч петербуржцев

Амбулаторное лечение от коронавируса и ОРВИ получают свыше 178 тысяч жителей Петербурга: соответствующие данные приводит 29 января городской комитет по здравоохранению у себя в Telegram-канале. Днём ранее сообщалось о чуть более 160 тысяч горожан, лечащихся дома.

Наибольшее количество "домашних" пациентов зафиксировано в Приморском районе — почти 29 тысяч. Следом за ним идут Калининский (почти 20 тысяч) и Выборгский (почти 19 тысяч) районы.

Отметим, что по состоянию на 29 января суточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 113 тысяч случаев. Петербург также обновил очередной антирекорд: коронавирус подтвердился у почти 15 тысяч горожан.

Добавим также, что петербуржцы массово жалуются на длинные очереди к терапевтам в поликлиниках: многие пациенты вынуждены часами ждать приёма с температурой.


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