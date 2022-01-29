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Новости 11:57

Рубеж в 100 тысяч суточных COVID-случаев преодолён: инфекцию выявили у 113 122 россиян

фото ЗакС политика Рубеж в 100 тысяч суточных COVID-случаев преодолён: инфекцию выявили у 113 122 россиян

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 113 122 тысяч россиян: данные обновлённой суточной статистики приводит 29 января оперативный штаб. Показатель побил очередной антирекорд пандемии.

За минувшие 24 часа в больницы поступили 14 570 пациентов, выздоровели при этом 30 010 человек. Летальная COVID-статистика пополнилась 668 случаями.

Не первый день подряд обновляет антирекорд и Петербург, где ковид подхватили ещё 14 939 местных жителей. Излечились 2 880 заражённых, а 63 умерли. Всего с начала пандемии в Северной столице официально зарегистрировано 991 198 случаев COVID-19. В Ленобласти — 1 518 инфицированных.

В лидерах по уровню распространения инфекции по-прежнему Москва с 26 488 случаями. Третье место у Подмосковья — плюс 10 725 заболевших.


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