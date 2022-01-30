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Муниципал 13:14

Судья и прокурор пожаловались на невозможность попасть в здание Колпинского районного суда из-за снега

фото ЗакС политика Судья и прокурор пожаловались на невозможность попасть в здание Колпинского районного суда из-за снега

Некачественная зимняя уборка Петербурга начала создавать трудности для судебно-правоохранительной системы и ее представителей: 30 января судья, секретарь и прокурор не смогли попасть в здание Колпинского районного суда из-за снежных завалов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Зона ответственности по уборке снега на данной территории - МО Колпино. На звонки председателя суда по телефонам для заявок убрать снег, никто не отвечает", - говорится в сообщении.

Не могут пройти и конвоиры. В воскресенье в Колпинском районном суде было назначено заседание, на котором должны были избрать меру пресечения для фигуранта одного из уголовных дел.

Отметим, что накануне в городе в очередной раз наблюдается сильная метель, которая, по прогнозам синоптиков, должна возобновиться к ближайшему утру.

Ранее комитет по благоустройству в своем ответе депутату Борису Вишневскому дал понять, что нанять на работу новых дворников в нынешнем сезоне уже не представляется возможным из-за бюрократических сложностей.

UPD 14:15 Спустя час представителям суда и силовых структур удалось добиться расчистки территории и попасть в здание

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


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