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Новости 16:18

Из-за сигналов о минировании в Петербурге пришлось проверить более сотни ТЦ

фото ЗакС политика Из-за сигналов о минировании в Петербурге пришлось проверить более сотни ТЦ

Петербургские силовики отработали по каждому из адресов, на которые указал очередной лжеминер, сообщая о якобы заложенных взрывных устройствах. Он имел в виду каждый из 117 торговых центров, которые вынуждены были обследовать полицейские в сопровождении обученных собак. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на представителей регионального УФСБ.

Нигде угроза не подтвердилась. Правда, один из торговых центров все-таки решили эвакуировать: из здания вывели около семисот посетителей.

Отметим, что лжеминеры активизировались в январе наступившего года после достаточно продолжительного затишья: предыдущая волна сообщений о массово заложенных бомбах наблюдалась в конце 2019-го.


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