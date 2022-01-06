Требовавший отставки Токаева лжеминер прервал работу генконсульства Казахстана в Петербурге

Генеральное консульство Казахстана в Петербурге вынуждено было прервать свою деятельность из-за поступившего на электронную почту ведомства сообщения о якобы заложенной в здании бомбе.

Полицейские оперативно прибыли на место и проинспектировали помещения генконсульства, расположенного на улице Рылеева. Сотрудников дипломатического ведомства предварительно эвакуировали. Никакого взрывного устройства обнаружено не было.

Автор угрожающего письма выдвигал требование об отставке главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, грозясь привести в действие якобы заложенную в здании бомбу.

Напомним, в течение последних нескольких дней в Казахстане идут протесты, вызванные намерением местных властей поднять цены на газ. В результате стычек силовиков и манифестантов с обеих сторон имеются погибшие. В отдельных регионах республики введён режим ЧП.