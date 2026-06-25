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Новости 25 июня 2026, 18:07

Медведев провел заседание оргкомитета по празднованию 250-летия Павловска

фото ЗакС политика Медведев провел заседание оргкомитета по празднованию 250-летия Павловска

В Павловске 25 июня под руководством заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля. На встрече присутствовали помощник президента Владимир Мединский, полномочный представитель главы государства в СЗФО Игорь Руденя, а также губернатор Петербурга Александр Беглов

– Наша задача остается неизменной — вернуть Павловскому ансамблю уникальный облик, сделать его центром притяжения для миллионов людей. Он, собственно, таковым и является сейчас. Я неоднократно вспоминал, был таким и 50 лет назад. Но тем не менее, любой уникальный музейный комплекс требует реставрации, а Павловск остается открытым для гостей даже в этот период, – обратился к собравшимся Медведев. 

Зампред Совбеза вместе с коллегами осмотрел Храм Дружбы и Старое шале. Его сопровождали директор музея-заповедника "Павловск" Вера Дементьева, Беглов и Руденя. Как отмечают в администрации Петербурга, реставрация этих объектов уже завершена. 

250-летие Павловска будут отмечать в 2027 году. Указ о праздновании юбилея президент Владимир Путин подписал еще в январе 2025 года. В тот же год на территории музея начались реставрационные работы. В последний раз Медведев проводил собрание оргкомитета в ноябре 2025 года.

Константин Леньков / Фото: Смольный


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