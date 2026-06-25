Россия закроет Генконсульство Румынии в Петербурге

Генеральное консульство Румынии в Петербурге закроют, сообщили 25 июня в пресс-службе Министерства иностранных дел. Также генеральный консул Румынии в Северной столице объявлен персоной нон-грата. Соответствующие меры приняли после того, как власти Румынии отозвали согласие на работу Генерального консульства России в Констанце.

"Данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя persona non grata", - доложили в министерстве.

Консульство находится на Гороховой улице. Оно было открыто в 2003 году.

В четверг, 25 июня, посла Румынии в России Кристиана Истрате вызвали в МИД. Ему объявили о мерах, принятых после закрытия Генконсульства в Констанце. После выхода из здания МИД Истрате отказался от комментариев.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру