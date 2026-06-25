Минюст хочет обязать иноагентов оформлять сделки через нотариуса

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко предложил обязать иноагентов оформлять сделки дарения и заключения брачных договоров через нотариуса, чтобы избежать уклонений от использования специальных счетов, сообщил ТАСС. Соответствующее заявление представитель ведомства сделал на Петербургском международном юридическом форуме 25 мая. По его словам, с помощью сделок дарения и брачных контрактов иностранные агенты фиктивно передают свои права и перестают платить по спецсчетам.

"Оказывается, что простой формой дарения или переуступкой, либо заключением брачного договора, как это сделал один из известных деятелей культуры, они просто передают все свои права фиктивно. И, соответственно, уходят от влияния применения спецсчета," - заявил Свириденко на полях форума (цитата по ТАСС).

По словам спикера, Минюст уже начал работать над внедрением новых требований. Также в ведомстве обеспокоены тем, что иноагенты могут получать доходы через третьих лиц. Представители Минюста намерены совершенствовать законодательство, которое регулирует механизм спецсчетов.

Президент Владимир Путин в конце 2024 года подписал закон, согласно которому иноагенты обязаны открыть специальные рублевые счета. На эти счета должны поступать доходы от интеллектуальной и творческой деятельности, аренды недвижимости и транспорта, а также проценты по банковским вкладам и дивиденды. Распоряжаться накопленными деньгами иноагент может только в случае исключения из реестра иностранных агентов. Средства могут быть списаны для уплаты штрафов и алиментов.

В начале июня Свириденко заявлял, что в 2025 году только у 4% иноагентов нашли иностранное финансирование. Также он добавил, что в 2025 году Генеральная прокуратура зарегистрировала 72 преступления в отношении иностранных агентов.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру