В 2025 году только у 4% иноагентов нашли иностранное финансирование

Во время заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил о снижении иностранного финансирования среди иноагентов. По его словам, в 2025 году только 4% от общего числа иноагентов получили свой статус из-за получения денег от иностранцев.

Свириденко напомнил, что ранее в реестр иноагентов включали только из-за зарубежного финансирования. С 2022 года в федеральном законе есть пункт "иные формы влияния". Свириденко подчеркнул, что он был позаимствован из законов Европы и США об иноагентах.

"Если бы сейчас этот единственный признак остался, то это было бы всего 4% иноагентов на 2025-й. Представляете, да, где гуляли бы все остальные? А мы бы искали с Росфинмониторингом эти деньги, которых нет, и деньги там и не нужны. Там уже другие формы," - подчеркнул Свириденко.

Замглавы Минюста также добавил, что в 2025 году Генеральная прокуратура зарегистрировала 72 преступления в отношении иностранных агентов. В суд направлены 39 уголовных дел.

Закон об иноагентах президент Владимир Путин подписал в 2012 году. С тех пор в реестр иноагентов включили более 1,2 тысячи лиц. По данным за 29 мая, 962 имеют статус иноагента до сих пор, отметил Свириденко.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру