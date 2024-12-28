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Новости 14:27

Путин подписал закон о спецсчетах для иноагентов

фото ЗакС политика Путин подписал закон о спецсчетах для иноагентов

Президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий порядок получения доходов для лиц, внесенных в реестр иностранных агентов. Документ был опубликован 28 декабря на портале правовых актов.

Согласно нововведениям, доходы иноагентов от интеллектуальной и творческой деятельности, аренды недвижимости и транспорта, а также проценты по вкладам и дивиденды должны зачисляться исключительно на специальные рублевые счета. Это касается любых произведений — литературных, музыкальных, программного обеспечения, баз данных и других.

Если иностранный агент самостоятельно не откроет специальный счет, эту обязанность возлагают на организацию или лицо, перечисляющее выплаты. С таких счетов средства могут быть автоматически списаны в бюджет в случае взысканий. Распоряжаться накопленными деньгами иноагент сможет только после исключения из реестра.

фото с сайта Кремля


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