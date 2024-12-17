В Госдуме одобрили закон о спецсчетах для иноагентов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о спецсчетах для иноагентов, сообщает 17 декабря РИА "Новости".

Речь идет о доходах лиц, находящихся под иностранным влиянием, от интеллектуальной и творческой деятельности, продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам. К ним относятся любые произведения — литературные и музыкальные, компьютерные программы, базы данных и др. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 13 декабря сообщал еще и о доходах от продажи недвижимости, транспортных средств, сдачи их в аренду, а также выплаты по вкладам и дивиденды.

Полученные доходы предлагается зачислять на специальный рублевый счет. Если иноагент не откроет его самостоятельно, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет гонорары. С этого же счета можно будет списывать деньги в бюджет в случае взысканий. Распоряжаться накопленными средствами иноагент сможет только в том случае, если добьется исключения из реестра иноагентов.

фото: ЗАКС.Ру