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Новости 17:35

В Госдуме одобрили закон о спецсчетах для иноагентов

фото ЗакС политика В Госдуме одобрили закон о спецсчетах для иноагентов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о спецсчетах для иноагентов, сообщает 17 декабря РИА "Новости".

Речь идет о доходах лиц, находящихся под иностранным влиянием, от интеллектуальной и творческой деятельности, продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам. К ним относятся любые произведения — литературные и музыкальные, компьютерные программы, базы данных и др. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 13 декабря сообщал еще и о доходах от продажи недвижимости, транспортных средств, сдачи их в аренду, а также выплаты по вкладам и дивиденды.

Полученные доходы предлагается зачислять на специальный рублевый счет. Если иноагент не откроет его самостоятельно, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет гонорары. С этого же счета можно будет списывать деньги в бюджет в случае взысканий. Распоряжаться накопленными средствами иноагент сможет только в том случае, если добьется исключения из реестра иноагентов. 

фото: ЗАКС.Ру


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