Госдума хочет расширить контроль над доходами иноагентов

Депутаты Государственной Думы внесли поправки в законопроект о зачислении доходов иностранных агентов на специальные рублевые счета, об этом 13 декабря в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Речь идет о доходах от продажи и аренды имущества, дивидендов, процентов по вкладам и другим источникам. Законопроект во втором чтении планируется рассмотреть 17 декабря.

Володин уточнил, что изначальный вариант законопроекта, принятый в первом чтении 20 ноября, касался доходов иноагентов только от творческой деятельности. Однако новые поправки значительно расширяют перечень обязательных к зачислению средств. Теперь это также доходы от продажи недвижимости, транспортных средств, сдачи их в аренду, а также выплаты по вкладам и дивиденды.

"Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счет ее граждан и использовать заработанные в России средства против нее", – подчеркнул Вячеслав Володин.

Законопроект предусматривает, что все средства, полученные иноагентами, должны поступать на специальные счета в уполномоченных банках. Управлять этими средствами можно будет только после отмены статуса иностранного агента. Эта мера, по словам Володина, направлена на усиление контроля над деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Напомним, что депутаты ЗакСа Петербурга на заседании 11 декабря приняли в окончательном чтении законопроект, который запретит иностранным агентом числиться в составе административных комиссий города.

Фото: ЗАКС.Ру