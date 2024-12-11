ЗакС принял закон о недопуске иноагентов в состав административных комиссий

Депутаты Законодательного собрания на заседании 11 декабря приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который запретит иностранным агентом числиться в составе административных комиссий Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Эти комиссии занимаются рассмотрением дел об административных нарушениях, предусмотренных в городском законе. Документ отправлен на подписание губернатору.

Законопроект был подготовлен депутатами из фракции "Единая Россия" Всеволодом Беликовым, Юрием Гладуновым и Денисом Четырбоком. Они объясняют необходимость такой нормы соответствующим запретом на работу иноагентов в государственных совещательных органах на федеральном уровне. О том, как обсуждали законопроект в первом чтении - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Ранее в Государственной думе озвучили предложение о создании специальных счетов для лиц из перечня иностранных агентов, которые зарабатывают в России. Так в нижней парламенте хотят лишить иноагентов доходов от творческой деятельности.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.РУ