Володин: Иноагенты смогут пользоваться гонорарами только после снятия статуса

Признанные иностранными агентами граждане получат возможность пользоваться авторскими отчислениями лишь после того, как с них будет снят соответствующий статус, сообщил 14 ноября спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Его заявление предваряет внесение проекта о гонорарах иностранным агентам в Госдуму.

"Законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов. <...> Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента", — написал Володин в своем Telegram-канале.

В случае если иноагент не откроет специальный счет самостоятельно, за него это должен будет сделать тот, кто перечисляет ему средства, отметил Володин. При этом по решению суда будет возможно перечисление денег в казну.

К рассмотрению проекта в первом чтении Госдума может приступить уже на следующей неделе, говорится в посте. Ко второму чтению планируется дополнить проект положением о перечислении на спецсчет средств от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду, а также иных доходов.

На прошлой неделе комитет петербургского Заксобрания по законодательству поддержал инициативу о запрете выделения грантов СМИ организациям, признанным иностранными агентами.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина